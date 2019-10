Gibt es bei der Wirecard AG Ungereimtheiten in der Bilanz? Diesem Thema widmeten sich in diesem Jahr viele Börsianer und auch Medien. Allen voran die Financial Times. Hierzu gibt es heute neue Mutmaßungen, welche die Aktien erheblich unter Druck bringen. Erneute Vorwürfe gegen Wirecard Der Dienstag startet sehr schwach für die Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...