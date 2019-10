FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard steht erneut wegen Betrugsvorwürfen im Fokus. Die Financial Times (FT) hat am Morgen einen neuen Artikel und Dokumente veröffentlicht, die die fragwürdigen Buchungspraktiken des DAX-Unternehmens deutlich machen sollen. Die Wirecard-Aktie gerät massiv unter Druck: Sie verliert am Vormittag rund 15 Prozent.

Laut Financial Times deuten die Dokumente auf "konzertierte Bemühungen" hin, Gewinne und Umsätze des Unternehmens in Dubai und Irland künstlich aufzublasen.

Eine Stellungnahme von Wirecard zu dem Artikel war auf Nachfrage von Dow Jones Newswires bislang nicht zu erhalten.

Seit Januar hat die Financial Times eine Reihe von Artikeln mit Betrugsvorwürfen bei Wirecard veröffentlicht, worauf die Aktie meist heftig reagierte.

October 15, 2019

