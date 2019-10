CONSUS Real Estate AG:Inhaber der EUR 200.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen fällig 2022 beschließen einstimmig die vorgeschlagenen Änderungen der Bedingungen zur Anpassung an marktübliche Wandlungsprozesse DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe CONSUS Real Estate AG:Inhaber der EUR 200.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen fällig 2022 beschließen einstimmig die vorgeschlagenen Änderungen der Bedingungen zur Anpassung an marktübliche Wandlungsprozesse 15.10.2019 / 10:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 15. Oktober 2019: Die Abstimmungsleiterin hat dem Vorstand der Consus Real Estate AG (die Gesellschaft) heute mitgeteilt, dass die Inhaber der EUR 200.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen fällig 2022 (die Schuldverschreibungen) in der Abstimmung ohne physische Versammlung (Abstimmungszeitraum vom 10. Oktober 2019, 00:00 Uhr, bis zum 14. Oktober 2019, 24:00 Uhr) die vorgeschlagenen Änderungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen einstimmig beschlossen haben. Die Bedingungen sehen bislang vor, dass die Gläubiger von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen im Rahmen eines Wandlungsersuchens der Gesellschaft als Sacheinlage andienen können und die Gesellschaft dann entscheidet, ob sie das Angebot annimmt, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchführt und Aktien der Gesellschaft liefert oder einen Geldbetrag leistet. Mit der Änderung der Bedingungen wird der Wandlungsmechanismus zur Anpassung an marktübliche Wandlungsprozesse neu gefasst. Insbesondere werden die Schuldverschreibungen künftig mit bedingtem Kapital unterlegt sein. Im Übrigen bleibt der wirtschaftliche Inhalt der Schuldverschreibungen (insbesondere Nennbetrag, Laufzeit, Coupon, Konditionen für den Wandlungsfall einschl. Möglichkeit zum Barausgleich) unverändert. Die Änderungen der Bedingungen werden sobald möglich umgesetzt. Kontakt: Investor Relations Robert Stierwald Telefon +49 30 965 357 90264 investors@consus.ag Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die Consus Die Consus Real Estate AG ('Consus') mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. 15.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 890251 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 890251 15.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A2DA414 AXC0098 2019-10-15/10:52