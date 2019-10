Unterföhring (ots) - Nach seiner Hauptrolle in der "Maze Runner"-Trilogie wird Mädchenschwarm Dylan O'Brien jetzt zum Terroristenjäger. In der Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Vince Flynn spielt er Mitch Rapp, der seine Verlobte bei einem Terroranschlag verliert. Danach will er nur noch eines: Rache. Dabei hilft ihm kein Geringerer als OSCAR® Gewinner Michael Keaton ("Birdman"), der ihn zum knallharten CIA-Killer ausbildet. ProSieben zeigt "American Assassin" am Sonntag, 20. Oktober 2019, um 22:35 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



