Wirecard: Aktie im Sturzflug - Das ist der Grund

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) führt am Dienstag mit weitem Abstand die Verliererliste im DAX an. Die Aktie des Zahlungsabwicklers verzeichnet einen massiven Kursverlust von mehr als 15 Prozent. Was ist passiert?

Umsätze zu hoch ausgewiesen?

Wieder einmal steckt hinter dem erneuten Kurssturz eine Meldung der "Financial Times". Laut der Wirtschaftszeitung erweckten interne Dokumente des Unternehmens und die Korrespondenz hochrangiger Führungskräfte der Finanzabteilung den Anschein, dass Umsätze und Gewinne in Dubai und Irland zu hoch ausgewiesen worden sind. Außerdem könnte laut der Financial Times Wirecard versucht haben, die Wirtschafsprüfungsgesellschaft Ernst & Young zu täuschen.

Den vollständigen Artikel lesen ...