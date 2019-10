Deutsche Aufsteiger Index mit neuer Zusammensetzung!

Heute ist es soweit. Der Deutsche Aufsteiger Index wird wieder angepasst bezogen auf die gestrigen Schlusskurse. Nachdem CANCOM (WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105), Instone (WKN: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80), MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) und Rational (WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803) im August/September in die nächst höhere Liga aufstiegen, mussten sie bei der heutigen Anpassung ausgetauscht werden. Neu im Index sind nun Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), PNE Wind (WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2), Schaeffler (WKN: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159), TLG Immobilien (WKN: A12B8Z / ISIN: DE000A12B8Z4) und Eckert & Ziegler (WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700). Im Rahmen der vierteljährlichen Anpassung wurden alle Titel im Index gleichgewichtet.

Viermal im Jahr - im März, Juni, September und Dezember - überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung von DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Auf Basis von Ranglisten zur Marktkapitalisierung und zum Börsenumsatz wird dann entschieden, wer in welchen Index aufsteigen darf und wer dafür weichen muss. Für die meisten Unternehmen ist der Sprung nach oben mehr als nur ein Prestigegewinn. Oftmals sorgen Spekulationen auf den Aufstieg in eine höhere Liga auch für Kursgewinne. Denn je höher die Klasse, umso höher der Bekanntheitsgrad. Davon profitiert in der Regel die Aktie, weil sie bei den Investoren besser wahrgenommen und gegebenenfalls stärker nachgefragt wird. Man denke nur an Fonds, die einen Index abbilden oder deren Portfolio sich an einem Index als Benchmark ausrichtet. Sie werden einen Indexneuling in der Regel ebenfalls hinzukaufen.

