Das Projekt "Heilbronn-Franken: Connected (HFCON)" hat den Betrieb aufgenommen. Das regionale Netzwerk fördert die Digitalisierung in der Region Heilbronn-Franken. Optima hat sich an der Trägergesellschaft HFCON GmbH & Co. KG beteiligt.Unter dem Namen "Heilbronn-Franken: Connected (HFCON)" startet das vom Land getragene Projekt zur Förderung der Digitalisierung und des Technologietransfers mit Sitz an der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau. Eine Million Euro stellt das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg über die nächsten drei Jahre dafür bereit. An der Trägergesellschaft HFCON GmbH & ...

Den vollständigen Artikel lesen ...