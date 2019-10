Der Schock sitzt tief heute unter den Wirecard-Aktionären: Ihr Investment verliert zeitweise rund 20% an Wert und rauscht sogar unter die Kursmarke von 110,00 Euro. Damit hat der Zahlungsabwickler circa 4 Milliarden Euro an Börsenwert verloren und ist - am sonst freundlichen Handelstag - natürlich gleichzeitig schwächster Dax-Wert. Was ist passiert bei Wirecard? Financial...

Den vollständigen Artikel lesen ...