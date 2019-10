JDC Group AG: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH plant Begebung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges JDC Group AG: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH plant Begebung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 15.10.2019 / 11:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG (DE000A0B9N37), gibt bekannt, dass sie BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG beauftragt hat, eine Reihe von Unternehmenspräsentationen und Investorengesprächen zu organisieren. Abhängig von den Marktbedingungen ist die Begebung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe geplant. Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 und zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de 15.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Kormoranweg 1 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 611 890 575-0 Fax: +49 (0) 611 890 575-99 E-Mail: info@jdcgroup.de Internet: http://www.jdcgroup.de ISIN: DE000A0B9N37 WKN: A0B9N3 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 890307 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 890307 15.10.2019 ISIN DE000A0B9N37 AXC0102 2019-10-15/11:07