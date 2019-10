US-Präsident Trump belegt den Nato-Partner Türkei mit Sanktionen. Dennoch anschließend gewinnt die Lira an Wert. Das hat drei Gründe.

Die türkische Bevölkerung hat ein gutes Gefühl dafür entwickelt, einen bevorstehenden Lira-Abschwung zu erkennen. Wenige Tage vor einem Lira-Abschwung steigen die Dollar-Guthaben auf türkischen Konten. So war das auch in den vergangenen Tagen, als sich wegen des türkischen Syrien-Einmarsches Sanktionen des Nato-Partners USA abgezeichnet hatten.

Nun sind die Sanktionen da - doch die Lira reagiert gelassen. Seit Bekanntgabe der Sanktionen am späten Montagabend (türkischer Ortszeit) legte die türkische Währung zum Dollar sogar um bis 0,6 Prozent zu. Der Leitindex an der Istanbuler Börse kletterte um bis zu 1,8 Prozent auf 95.621 Punkte.

Auch die Ankündigung des deutschen Autobauers Volkswagen, die Entscheidung über ein neues VW-Werk vorerst zu vertagen, setzte der Lira offenbar kaum zu. Die Entscheidung für das neue Werk wurde vom Volkswagen-Vorstand vertagt, hatte das Handelsblatt am Montag aus Unternehmenskreisen erfahren. "Die gegenwärtige Lage beobachten wir sorgfältig und blicken mit Sorge auf die derzeitige Entwicklung", erklärte das Unternehmen auf Anfrage.

Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hat die US-Regierung zwei Ministerien sowie drei Minister der Türkei mit Sanktionen belegt. Zudem seien das Verteidigungsministerium und das Energieministerium mit Sanktionen belegt worden. Wenn nötig, könnten weitere Sanktionen verhängt werden.

Die US-Sanktionen haben zur Folge, dass mögliches Vermögen der sanktionierten Personen in den USA eingefroren wird und keine Geschäfte mehr mit ihnen gemacht werden dürfen.

Der türkische Leitindex ISE100 verlor am Montag anlässlich der Spekulationen über mögliche Sanktionen zeitweise über fünf Prozent. Auch türkische Staatsanleihen verloren an Wert, entsprechend stieg der Zinssatz der Anleihen an. Doch der große Knall blieb bisher aus. Dafür gibt es drei Gründe.

1. Die Sanktionen treffen die Wirtschaft nur indirekt

Die Anhebung der Stahlzölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...