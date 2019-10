Hannover (www.anleihencheck.de) - Die "Phase 1" des Handelsdeals zwischen Peking und Washington ist von hoher Bedeutung für das Fixed-Income-Segment, so die Analysten der Nord LB.An den globalen Rentenmärkten beginne das Abklingen der Angst der Anleger vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen Washington und Peking, die Kurse von "sicheren" Staatsanleihen in signifikantem Umfang zu belasten. Die Renditen von 10J US-Staatsanleihen würden entsprechend im Bereich von 1,75% notieren. Die Verzinsung entsprechender Papiere mit einer Laufzeit von zwei Jahren pendele um 1,60%. Deutsche 10J Staatsanleihen würden im Bereich von -0,47% rentieren. Investoren würden also ganz offenkundig wieder riskantere und renditestärkere Asset-Klassen suchen. ...

