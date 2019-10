Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Risk Return -M- Fonds (ISIN DE000A2AMN84/ WKN A2AMN8) hat sich seit Auflage mit einem Gesamtertrag von rund 6,7 Prozent (Mehrertrag von 7,8 Prozent zum Geldmarkt) gut geschlagen, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management.Nach einem holprigen Start habe sich das Mischfonds-Konzept insbesondere in den Jahren 2018 und 2019 deutlich vom Markt-Durchschnitt abheben können. Sowohl die hervorragenden Defensivqualitäten wie auch die gute Traktion in Aufwärtsphasen würden die Performance auszeichnen. Die oftmals zum Markt gegenläufige Fondsentwicklung würden jedem Anleger hervorragende Diversifikationseigenschaften liefern. ...

