Mit erneuten Betrugsvorwürfen schockt die Financial Times die Börsen und schickt die Aktie von Wirecard am Dienstag auf Talfahrt. Im Fokus stehen ansonsten der ZEW Index und die US-Bankbilanzen, die um die Mittagszeit veröffentlicht werden. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten.