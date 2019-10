China Aktien werden seit Trump an der Macht ist nicht nur von den Unternehmensergebnissen, sondern vor allem auch von dem Handelsstreitigkeiten und News darüber beeinflusst, die Trump vom Zaun gebrochen hat. Mit einzelnen Tweets konnte er so nicht nur den chinesischen Aktienmarkt um mehrere Prozente bewegen. China Wachstumsaktien sind dazu noch volatil mit hohem Beta, was zu noch größeren Schwankungen führte. Zwar schwächte sich aufgrund der Unsicherheit auch die chinesische Wirtschaft insgesamt ab und es gab Eingriffe des chinesischen Staates in das Geschäftsmodell z.B. von Gaming und Kreditanbietern und auch ein Überangebot im Onlinewerbemarkt, trotzdem ist die Kursreaktion m.E. überzogen, Dieser Artikel Nicht nur Alibaba, Tencent und Baidu: Welche China Wachstumsaktien von einer Entspannung im Trump Handelsstreit profitieren sollten erschien zuerst auf investresearch.net. ...

