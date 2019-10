Frankfurt am Main (ots) - Vermarkterkonstrukt steht ab sofort in den Planungs- und Analysetools der AGF zur Verfügung



Die AGF Videoforschung reagiert auf die Fragmentierung der TV-Welt. Mit Visoon kommt eine weitere reine Vermarktungs-Kombi ins AGF-System, die separat ausweisbar ist. Der nationale Vermarkter ist seit Anfang Oktober Lizenznehmer der AGF und hat die erforderlichen Tests, die für eine Teilnahme am AGF-System notwendig sind, erfolgreich absolviert.



"Wir freuen uns sehr, Visoon als neuen Lizenznehmer begrüßen zu dürfen. Mit dem vielfältigen Senderportfolio und der Konzentration auf die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist Visoon ein wertvoller neuer Partner für die AGF", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung.



Visoon ist ein Joint Venture von Axel Springer und Viacom International Media Networks. Das gleichnamige Vermarkterkonstrukt umfasst Welt, N24Doku, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, MTV+ sowie Zee.One. Visoon wird ab sofort in den Planungs- und Analyse-Tools der AGF ausgewiesen, die Daten werden rückwirkend zum 1. Oktober 2019 bereitgestellt. Damit haben Mediaagenturen und Werbungtreibende die Möglichkeit, mit einer Buchung alle Sender zeitgleich anzusteuern.



Franjo Martinovic, CEO Visoon Video Impact: "Mit der Zielgruppen-Kombi ist es uns gelungen, den Aufwand für unsere Kunden auf ein Minimum zu reduzieren und die Ansprache der 14- bis 29-Jährigen kompakt als senderübergreifenden Werbeblock anzubieten. Die Ausspielung und optimierte Aussteuerung wird dabei komplett von Visoon übernommen."



Die AGF wird zudem in ihren Systemen die Gruppe Vermarkterkonstrukte einführen, in die auch Visoon aufgenommen werden wird. Sie beinhaltet Vermarkter, die Werbeflächen auf Sendern unterschiedlicher Medienhäuser anbieten. Die Gruppe steht weiteren potenziellen Partnern offen.



Mit der Einführung der Vermarkterkonstrukte entwickelt die AGF die Reichweitenforschung erneut ein Stück weiter. "Damit reagiert die AGF auf Anforderungen des Marktes und schafft die nötigen Voraussetzungen für den Auf- und Ausbau von Kombi-Modellen und die Vereinfachung von Buchungsprozessen", so Niederauer-Kopf.



Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de (http://www.agf.de))



Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.



