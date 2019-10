Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mitte September stiegen die Ölpreise kräftig an, nachdem die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien durch einen Drohnenangriff beschädigt worden war, so die Analysten der DekaBank. Allerdings habe die Kapazität der Raffinerie überraschend schnell wiederhergestellt werden können, sodass bereits Ende September die Ölpreise auf das Niveau von vor dem Drohnenangriff gefallen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...