Die Aktie vom Modehersteller Hugo Boss verliert heute erneut an Wert und fällt auf ein neues 5-Jahres-Tief. Damit müssen Hugo Boss-Aktionäre in den vergangenen 6 Monaten einen Kursverlust in Höhe von rund 30% ausweisen - in der 1-Jahres-Betrachtung steht ein Minus von über 40% auf der Anzeigetafel. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen...

