Düsseldorf (ots) - Mit einer unbürokratischen Sonderregelung sichert die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr hunderten Pflegehilfskräften den Umstieg in die weitere Fachkraftausbildung. Die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt eine entsprechende Ankündigung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Der bpa hatte zuvor auf die Probleme im Zuge der Umstellung auf eine neue generalistische Pflegeausbildung hingewiesen und auf die Lösung aufmerksam gemacht. "Derzeit gibt es in NRW rund 1.000 Plätze in der einjährigen Altenpflegehelferausbildung. Alle Absolventen haben nun auch im Jahr 2020 die Möglichkeit, sich durch einen Wechsel in das zweite Jahr der Fachkraftausbildung weiterzuentwickeln. Damit gewinnen wir hunderte hoch motivierte Fachkräfte für Pflegedienste und -einrichtungen", freut sich der nordrhein-westfälische bpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann.



Zunächst war dieser Weg durch den Start der neuen generalistischen Pflegeausbildung versperrt. "Es wird 2020 in der reformierten Ausbildung noch keine zweiten Jahrgänge geben, und der Wechsel in das zweite Ausbildungsjahr Altenpflege ist ohne die Regelung verbaut. Deshalb war diese Sonderregelung notwendig, die es Altenpflegehelfern nach ihrem Examen ermöglicht, noch in die laufende Fachkraftausbildung nach altem Modell zu wechseln." NRW folgt damit dem Vorbild Hessens und anderer Bundesländer, in denen der Wechsel für die Zeit der Umstellung auf die generalistische Pflegeausbildung bereits ähnlich geregelt wurde.



"Die neue Ausbildung soll mehr Pflegenachwuchs bringen. Es wäre ein fatales Signal gewesen, wenn die Reform zunächst Zugangswege in den Pflegeberuf verbaut hätte", so Beckmann. "Wir sind sehr froh, dass sich Minister Laumann mit diesem Problem beschäftigt und eine einfache Übergangsregelung geschaffen hat."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.700 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.



Pressekontakt:



Für Rückfragen: Norbert Grote, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0211/311 39 30, www.bpa.de



Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/4401503