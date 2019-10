Designer Craig Oldham erklärt mit einer Prise Humor im Creative Bloq, woran ihr erkennt, ob ihr echte Designer seid. Heutzutage, wo jeder gestalten kann, ist das vielleicht nützlich. Wir leben in einem freien Land. Jeder darf sich nennen, wie er will. Ausnahmen gibt es nur wenige. So ist es jedenfalls kein Problem, sich als Designer zu bezeichnen. Bedeutet das dann, dass ihr tatsächlich Designer seid, bloß weil ihr euch so bezeichnet? Vielleicht quält euch sogar das Hochstapler-Syndrom, diese Ansammlung massiver Selbstzweifel hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten, Leistungen ...

