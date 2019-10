LBBW Income Strategie: Möglichst hohe Ausschüttungen im Niedrigzinsumfeld DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges LBBW Income Strategie: Möglichst hohe Ausschüttungen im Niedrigzinsumfeld 15.10.2019 / 11:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Anleger, die eine attraktive Rendite erzielen wollen, müssen ihre bisherige Strategie der Geldanlage grundlegend überdenken. Die Zinsen für risikolose Anlagen befinden sich seit Jahren auf einem historisch niedrigen Niveau. Unter Berücksichtigung der Inflation müssen Anleger sogar Vermögensverluste hinnehmen. Einen möglichen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die LBBW Asset Management mit dem im Mai dieses Jahres neu aufgelegten LBBW Income Strategie. Dabei handelt es sich um einen Multi-Asset-Fonds, der Income-Asset-Klassen wie höherverzinsliche Rentenpapiere und dividendenstarke Aktien miteinander kombiniert. Ziel des Fonds ist es, bei überschaubaren Risiken möglichst hohe laufende Renditen zu generieren. - Renditeplus durch höherverzinsliche Rentenpapiere und dividendenstarke Aktien - Möglichst große Reduzierung des Risikos durch breite, globale Streuung der Anlagen (Portfolioeffekt) - Aktive Steuerung der Allokation durch erfahrenes Management-Team - Laufende Erträge durch halbjährliche Ausschüttungen Der besondere Pluspunkt für Anleger: Der Fonds plant zwei Ausschüttungen pro Jahr (April und Oktober). Anvisiert wird eine jährliche Gesamtausschüttung in Höhe von drei Prozent - abhängig von den erwirtschafteten Erträgen und dem Marktumfeld in der jeweiligen Anlageperiode. Für den ersten Ausschüttungstermin im April 2020 plant die LBBW Asset Management eine Ausschüttung von 0,78 EUR je Anteil, das sind 1,5 Prozent des Anteilswerts vom 30. August 2019. "Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld gewinnen Unternehmensanleihen und dividendenstarke Aktien an Attraktivität", sagt Jonas Rebmann, Fondsmanager LBBW Income Strategie bei der LBBW Asset Management. "Wenn ich als Investor davon ausgehe, dass wir uns in einer späten Phase des Konjunkturzyklus befinden und einen positiven Realzins suche, würde ich defensive Aktien und höherverzinslichen Rentenpapiere kaufen. Zudem ist es wichtig, die Income-Assets breit zu streuen, um mögliche Ausfälle auffangen zu können." Reduzierung der Portfoliorisiken durch breite Mischung renditestarker Anlagen Auf diesen Ansätzen basiert der LBBW Income Strategie. "Der Renditeüberschuss von Income-Asset-Klassen geht im Vergleich zu Anlageklassen, die einen risikolosen Zins bieten, mit höheren Risiken einher. Die Lösung kann ein Multi-Asset-Ansatz mit einem hohen Diversifikationsgrad sein. Dies versuchen wir beim LBBW Income Strategie umzusetzen", erklärt Rebmann. Der neue Fonds investiert dazu auf der Rentenseite in höherverzinsliche Werte, wie Staatsanleihen von Schwellenländern und Unternehmensanleihen außerhalb des Investment Grade Bereichs. Diesen Rentenportfolio werden aktuell dividendenstarke Aktien von circa 20 Prozent beigemischt. Höhere Renditechancen und Planbarkeit Um das Portfolio optimal auszurichten, verbindet das erfahrene Management-Team eine qualitative Top-Down-Analyse mit einer fundamentalen Titelselektion. Das bedeutet: Das Multi-Asset-Team generiert durch die Früherkennung von mittel- und langfristigen Kapitalmarkttrends eine strategische Markteinschätzung und verfeinert dieses Makrobild durch Analysen, die auf Marktdaten und betriebswirtschaftlichen Faktoren beruhen. Auf Einzeltitelebene erfolgt die Auswahl der Wertpapiere durch einen Selektionsprozess, der sich schon in anderen erfolgreichen Publikumsfonds der LBBW Asset Management, wie zum Beispiel dem LBBW Dividenden Strategie Euroland und dem LBBW High Yield 2025, bewiesen hat. "Der effiziente Investmentprozess des LBBW Income Strategie ermöglicht den Investoren die Chance auf eine attraktive Ausschüttungsrendite bei überschaubaren Schwankungen", erläutert Rebmann. Zum jeweiligen Geschäftsjahresbeginn des Fonds wird eine indikative Schätzung für die halbjährlichen Ausschüttungen veröffentlicht. In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen und wirtschaftlicher Unsicherheit ist diese Planbarkeit ein wichtiger Vorteil für Investoren. LBBW Income Strategie ISIN: DE000A2JQHD0 WKN: A2JQHD Verwaltungsvergütung: 1,00% p.a. Ausgabeaufschlag: 3,00% aktuell Aufgelegt am: 27. Mai 2019 Geschäftsjahrende: 28. Februar Ertragsverwendung: halbjährliche Ausschüttung Fondswährung: EUR Wertentwicklung seit Auflage (27.05.2019 - 30.09.2019): 4,76% Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im Internet unter https://www.lbbw-am.de/fonds/DE000A2JQHD0/ Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/LBBW_AM und erfahren Sie mehr über uns und unsere Einschätzungen zu den Märkten. Kontakt Oliver Männel Leiter Marketing LBBW Asset Management Telefon: (+49) 711 22910 3100 E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de Jonas Rebmann Fondsmanager LBBW Income Strategie Jörg Schüren Director Edelman Telefon: (+49) 221 82828 150 E-Mail: TeamLBBW@edelman.com Disclaimer Diese Information dient nur Werbezwecken. Sie stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Diese Information wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb der dargestellten Investment-vermögen sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anleger-informationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter http://www.LBBW-AM.de erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Die Investmentgesellschaft darf bei dem Fonds LBBW Income Strategie in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mit mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen. Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH. Prognostizierte Zielausschüttungshöhe von 3% p.a. Der LBBW Income Strategie strebt an, zweimal pro Jahr die erwirtschafteten Erträge an seine Anleger auszuschütten. Für den nächsten Ausschüttungstermin im April 2020 erwartet die LBBW Asset Management eine Ausschüttung von 0,78 EUR je Anteil (1,5% des Anteilswerts am 30.08.2019). Weitere Informationen: - Für die 1. Hälfte des Geschäftsjahres (März bis August) wird eine Ausschüttung von bis zu 1,5% (bis zu 3% annualisiert) nach Kosten, bezogen auf den Anteilspreis von Ende Februar angestrebt. Die Ausschüttung erfolgt i.d.R. im Oktober. - Für die 2. Hälfte des Geschäftsjahres (September bis Februar) wird eine Ausschüttung von bis zu 1,5% (bis zu 3% annualisiert) nach Kosten bezogen auf den Anteilspreis von Ende August angestrebt. - Der angestrebte Ausschüttungsbetrag für April wird Anfang September veröffentlicht, der angestrebte Ausschüttungsbetrag für Oktober Anfang März. Die prognostizierte Zielausschüttungshöhe kann nicht garantiert werden und ist abhängig von den erwirtschafteten Erträgen und dem Marktumfeld in der jeweiligen Anlageperiode. Frühere (Wert-) Entwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige (Wert-) Entwicklung.