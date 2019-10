Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Nordex, Tesla, Daimler, Goldman Sachs, Netflix und Apple. Um zeitweise über 20 Prozent stürzt die Aktie von Wirecard heute ab, nachdem die Financial Times dem Unternehmen erneut Manipulationen vorwirft. Dieses Mal geht es um offenbar überhöhte Umsätze in Dubai und Irland. Wie reagiert Wirecard auf die Vorwürfe und wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die erneut sehr guten Auftragseingänge bei Nordex, die Hintergründe der sich fortsetzenden Erholung der Tesla-Aktie, die alten Probleme und die Neuausrichtung bei Daimler, die anstehenden Q3-Zahlen bei Goldman Sachs und Netflix und um den Höhenflug der Apple-Aktie und dessen Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.