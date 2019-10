Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 6550 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Prognosen für das dritte Quartal des Pharmakonzerns entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im europäischen Pharmasektor sei die Roche-Aktie nach wie vor sein bevorzugter Wert, gefolgt von GlaxoSmithKline, Novartis und Sanofi. Die Aktie von Astrazeneca schätzt der Experte hingegen vorsichtig ein./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

