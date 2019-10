Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Monaten haben die EZB und andere Zentralbanken mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik auf die globale Wachstumsverlangsamung reagiert, so die Analysten der DekaBank.Bis vor kurzem seien die Anleger noch bereit gewesen, diesen Trend fortzuschreiben und weitere expansive Maßnahmen vorwegzunehmen. Mittlerweile würden die Markterwartungen jedoch wieder leicht zurückgefahren. Die EZB scheine ihren Handlungsspielraum weitgehend ausgeschöpft zu haben, und der Konsens unter den Ratsmitgliedern lasse nach. Demgegenüber sehe die FED aufgrund des robusteren wirtschaftlichen Umfelds nur noch wenig Bedarf für eine Anpassung ihres Kurses. Gleichzeitig sei jedoch offensichtlich, dass insbesondere im Euroraum Leitzinserhöhungen noch sehr weit entfernt seien. Die Analysten würden daher auch in den längeren Laufzeitbereichen mit nur sehr langsam steigenden Renditen rechnen. ...

