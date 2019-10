Bis zum Jahr 2030 soll jedes dritte neue Auto in Südkorea Batterie-elektrisch oder mit Wasserstoff fahren. Dieses Ziel hat die Regierung jetzt ausgegeben. Dabei sieht die Politik auch die Unternehmen in der Pflicht. Südkorea will sich laut Präsident Moon Jae-in zudem bis zum Jahr 2030 einen Marktanteil in Höhe von zehn Prozent am globalen Markt für E-Autos sichern. Koreanische Unternehmen sollen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...