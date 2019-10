Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Technotrans von 25,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts verbesserter Aussichten sei nun ein hervorragender Zeitpunkt, um in das Unternehmen zu investieren, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus seinen erhöhten Schätzungen ergebe sich das neue Kursziel./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-10-15/12:26

ISIN: DE000A0XYGA7