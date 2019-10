Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 98 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling passte sein Bewertungsmodell für den Brauereikonzern an den geplanten Verkauf der australischen Aktivitäten, den avisierten Börsengang des Asien-Geschäfts sowie an die jüngsten Währungsentwicklungen an. Daraus resultiere eine Senkung der Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2019 und 2020, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 04:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-10-15/12:29

ISIN: BE0974293251