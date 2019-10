Immunic, Inc. erweitert Board of Directors mit der Ernennung der Industrie-Expertin Tamar Howson DGAP-News: Immunic, Inc. / Schlagwort(e): Personalie Immunic, Inc. erweitert Board of Directors mit der Ernennung der Industrie-Expertin Tamar Howson 15.10.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Immunic, Inc. erweitert Board of Directors mit der Ernennung der Industrie-Expertin Tamar Howson SAN DIEGO, 15. Oktober 2019 - Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von oralen Best-in-Class-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen konzentriert, gab heute die Ernennung von Tamar Howson, eine sehr erfahrene Führungskraft im Bereich Life Sciences, in das Board of Directors mit Wirkung zum 11. Oktober 2019 bekannt. Mit dieser Erweiterung hat das Board of Directors von Immunic nun sechs Mitglieder. "Tamar bringt mehr als dreißig Jahre einschlägige Erfahrung in der Unternehmens- und Geschäftsentwicklung mit. Sie hat sowohl intern als auch in beratender Funktion und als Board-Mitglied für eine Vielzahl von Unternehmen in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie gearbeitet", sagte Dr. Duane Nash, Vorsitzender des Board of Directors von Immunic. "Ihre umfassende Branchenexpertise und ihre nachgewiesenen Führungsqualitäten machen sie zu einer wertvollen Ergänzung. Wir freuen uns darauf, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer klinischen und präklinischen Pipeline-Aktivitäten zu nutzen." Frau Howson ist derzeit Independent Director von MEI Pharma, Inc. sowie von Scientus Pharma Inc. und war bis vor kurzem Independent Director von Organovo Holdings, Inc. Zuvor war sie Senior Advisor im Transaktionsteam von JSB-Partners, wo sie Life-Sciences-Unternehmen im Bereich Business Development unterstützte. Davor war sie Executive Vice President, Corporate Business Development bei Lexicon Pharmaceuticals, Inc. Als Senior Vice President, Corporate and Business Development war Frau Howson zuvor bei Bristol-Myers Squibb Company für die weltweite Überwachung und Leitung der Identifizierung, Bewertung und Verhandlung von Fusionen und Übernahmen, Lizenzen und anderen externen Bündnissen verantwortlich. Darüber hinaus verbrachte Frau Howson fast ein Jahrzehnt bei SmithKline Beecham, wo sie als Senior Vice President und Director, Business Development tätig war und den USD 100 Mio. Venture Capital Fonds SR One verwaltete. Während ihrer beruflichen Laufbahn war Frau Howson zudem Board-Mitglied von Unternehmen wie Actavis Pharma, Inc., ContraVir Pharmaceuticals, Inc., Cynapsus Therapeutics Inc., Enzymotec Ltd., Idenix Pharmaceuticals, Inc., IPM-International Partnership for Microbicides und OXiGENE, Inc. Frau Howson hat einen Bachelor of Science in Chemical Engineering vom Technion - Israeli Institute of Technology, einen Master of Science in Chemical Engineering vom City College of New York und einen Master of Business Administration von der Columbia University. Über Immunic, Inc. Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das über eine Pipeline von selektiven, oral verfügbaren Immunologie-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, wie schubförmig remittierende Multiple Sklerose, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn und Schuppenflechte, verfügt. Das Unternehmen entwickelt drei Small Molecule-Produkte: IMU-838 ist ein selektiver Immunmodulator, der den intrazellulären Stoffwechsel von aktivierten Immunzellen hemmt, indem er das Enzym DHODH blockiert; IMU-935 ist ein inverser Agonist von RORt; und IMU-856 zielt auf die Wiederherstellung der intestinalen Barrierefunktion ab. Das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramm von Immunic, IMU-838, befindet sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose und Colitis Ulcerosa. Eine weitere Phase-2-Studie in Morbus Crohn ist geplant. An der Mayo Clinic wird zudem eine Prüfarzt-initiierte, klinische "Proof-of-Concept"-Studie mit IMU-838 in primär sklerosierender Cholangitis durchgeführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.immunic-therapeutics.com. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf den "Safe Harbor" des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 beinhalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Pressemitteilung über die Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, die zukünftige Finanzlage, die zukünftigen Einnahmen, geplante Ausgaben, Aussichten, Pläne und Ziele des Managements enthalten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die klinischen und präklinischen Pipeline-Aktivitäten von Immunic sowie die Struktur und Zusammensetzung des Boards. Immunic kann möglicherweise nicht tatsächlich die Pläne erreichen, die Absichten umsetzen oder die Erwartungen oder Prognosen erfüllen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, und Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die zukünftige Mittelverwendung und die für zukünftige Verbindlichkeiten und Geschäftsaktivitäten erforderlichen Reserven vorherzusagen, der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel, um Geschäftsziele und betrieblichen Anforderungen zu erfüllen, der Tatsache, dass die Ergebnisse früherer Studien und Prüfungen möglicherweise keine Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse klinischer Studien treffen, dem Schutz und der Marktexklusivität des geistigen Eigentums von Immunic, Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung und dem Zulassungsverfahren sowie den Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und technologischen Veränderungen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren finden Sie im Abschnitt "Item 1A. Risk Factors" im Current Report on Form 8-K, der am 17. Juli 2019 veröffentlicht wurde, und in den nachfolgenden Einreichungen von Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Unterlagen sind online unter www.sec.gov oder ir.immunic-therapeutics.com/sec-filings erhältlich. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Mitteilung ist nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung bezogen. Immunic lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem die Aussagen getroffen wurden, bestehen. Immunic lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Handlungen ab, die auf der Grundlage des Gesamtinhalts oder eines Teils des Inhalts dieser Pressemitteilung vorgenommen wurden oder nicht vorgenommen wurden. Kontakt Immunic, Inc. Kontakt Immunic, Inc. Jessica Breu Manager IR and Communications +49 89 250 0794 69 jessica.breu@immunic.de