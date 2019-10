Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" belassen. Da der Bankensektor angesichts des schwachen Zinsumfelds bereits beim Thema Kapital, Kreditwachstum und Dividenden unter Druck stehe, komme den anstehenden Regulierungsvorgaben (Basel IV) und der darin geforderten Kapitalausstattung eine besondere Bedeutung zu, schrieb Analyst Charmsol Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Bankenstudie. Bei der Credit Suisse dürfte dies die Diskussion um die mögliche Erhöhung von Risikopositionen und Aktienrückkäufe entfachen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-15/12:31

ISIN: CH0012138530