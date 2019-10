Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Glencore von 295 auf 285 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und der aktuell herrschenden Unsicherheit gehe er kurzfristig von einem stärkeren Dämpfer für die Rohstoffnachfrage aus, schrieb Analyst Fawzi Hanano in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte senkte daher seine Schätzungen für die Preisentwicklung bei Industriemetallen und in der Folge auch seine Gewinnprognosen für die Bergbaukonzerne./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 21:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

