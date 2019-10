Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Klöckner & Co nach Zahlen und einer weiteren Gewinnwarnung von 4,80 auf 4,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Stahlhändlers für das dritte Quartal hätten seine Prognosen verfehlt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie spreche nach dem aktuellen Kurseinbruch die niedrige Bewertung. Allerdings sei aktuell schwer abschätzbar, wann sich die operative Lage wieder nachhaltig bessere./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 11:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 11:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-15/12:55

ISIN: DE000KC01000