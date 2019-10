Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem die Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit den Takt für die Wall Street vorgegeben hatten, rückt am Dienstag die Berichtssaison in den Fokus. Ein erster Höhepunkt sind hier die Quartalsazahlen der vier großen US-Banken Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup und JP Morgan auf der Agenda. Am Mittwoch wird dann die Bank of America ihre Quartalszahlen veröffentlichen, als Abschluss folgt am Donnerstag Morgan Stanley. Allerdings könnten Schlagzeilen rund um den Handelsstreit jederzeit für Bewegung an den Märkten sorgen, so ein Beobachter.

Die US-Banken werden ihre Quartalszahlen noch vor der Startglocke vorlegen. Nach Meinung von Analysten können die Institute nicht mit einer Linderung der Zinsmisere durch bessere Einnahmen im Investmentbanking rechnen. Im Handelsgeschäft ist die Lage dagegen nicht so eindeutig, aber die Indikatoren deuten auf ein durchwachsenes Quartal hin.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,5 Prozent. Die Agenda an US-Konjunkturdaten ist überschaubar. Es wird lediglich der Empire State Manufacturing Index für Oktober veröffentlicht. Hier wird ein deutlicher Rückgang erwartet.

Bei den Einzelwerten dürfte die Akorn-Aktie mit einem kräftigen Plus in den Handel starten. Hier hat die US-Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA) grünes Licht für eine Lotion gegen diverse Hautkrankheiten gegeben. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke war es um 5,3 Prozent nach oben gegangen.

Der US-Fahrdienstvermittler Uber baut erneut hunderte Stellen ab - insgesamt werden 350 Jobs gestrichen. Dies entspricht etwa 1 Prozent der gesamten Belegschaft. Es ist bereits das dritte Mal, dass der US-Konzern Stellen streicht. Uber hatte im August wegen verstärkten Wettbewerbsdrucks und Kosten für den Börsengang den höchsten Quartalsverlust in der Unternehmenshistorie vorgelegt. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal werden am 4. November vorgelegt.

October 15, 2019

