Berchtesgaden (ots) - Der Irrtum, dass Facebook-Chatbots "nur" auf Fanpages eingesetzt werden können ist weit verbreitet. Dabei reicht ein spezieller Link (m.me/NameFanpage) z.B. in Email Signaturen und prompt meldet sich der entsprechende Chatbot, ohne Besuch der Fanpage.



Fakt: Facebook-Chatbots sind sehr flexibel einsetzbar (Visitenkarte bis Großleinwand), QR-Codes inkl.



Der ProXpert GmbH ist es in 21 Monaten gelungen, mit der intuitiven Drag & Drop Chatbo 2.0 Plattform www.ChatBo.de online zu gehen. Selbständige können damit in 1-2 Std. einen einfachen, trotzdem effektiven Facebook Messenger Chatbot selber bauen. Komplexe Chatbots können ebenfalls, inkl. Anbindung externer Systeme, erstellt werden. Der Zeitaufwand (Planung & Umsetzung) ist dort viel höher. www.chatbo.de/chatbot-software



Vorlagen in Deutsch (gratis und Erwerb), zum selber anpassen gibt es auch. Wer das nicht will, kann ChatBo's Team (Developer & Marketing) für wenig Geld beauftragen.



Bewertungs-Chatbot - mehr 4, 5 Sterne Bewertungen auf Google Business, Facebook & Co generieren und 1 - 2 Sterne im Vorfeld ebenfalls öfter auffangen? Vorlage zum Anpassen oder ChatBo beauftragen.



Original-Content von: ProXpert GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137028/4401707