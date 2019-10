Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Abstimmungsleiterin hat dem Vorstand der CONSUS Real Estate AG (die Gesellschaft) (ISIN DE000A2DA414/ WKN A2DA41) heute mitgeteilt, dass die Inhaber der EUR 200.000.000 4,00% Schuldverschreibungen fällig 2022 (die Schuldverschreibungen) in der Abstimmung ohne physische Versammlung (Abstimmungszeitraum vom 10. Oktober 2019, 00:00 Uhr, bis zum 14. Oktober 2019, 24:00 Uhr) die vorgeschlagenen Änderungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen einstimmig beschlossen haben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

