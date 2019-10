Ein Blick auf den Langfristchart offenbart in der Adidas-Aktie einen intakten Aufwärtstrend, der zuletzt auf ein Kursniveau von 296,75 Euro bis Anfang August aufwärts geführt hatte. Noch im selben Monat stürzte die Aktie zeitweise um 15 Prozent abwärts und testete an dieser Stelle das markante Unterstützungsniveau um 250,00 Euro. Schnell aber kehrten Käufer wieder zurück und erlaubten ein vorläufiges Hoch bei 289,05 Euro auszubilden. Dabei hat sich eine weitere Unterstützung um 266,35 Euro in den letzten Wochen herauskristallisiert, das anhaltende Vertrauen der Anleger in Sportartikelhersteller drückt das Adidas-Papier im heutigen Handel bis ganz knapp an seinen kurzfristigen Abwärtstrend um 287,50 Euro wieder aufwärts. Ein Ausbruch ...

