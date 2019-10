Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach vorläufigen Quartalszahlen und einer weiteren Gewinnwarnung von 5,70 auf 5,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Stahlhändlers seien schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde der Aktienkurs auch von Übernahmespekulationen beeinflusst. Eine in der Presse kolportierte Übernahme durch Thyssenkrupp stehe aber wohl nicht unmittelbar bevor./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 09:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 10:35 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-10-15/13:19

ISIN: DE000KC01000