Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unilever NV vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag des Konsumgüterherstellers zu den Konkurrenten Nestle und Procter & Gamble sei so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sehe er keinen strukturellen Grund für das derzeit unterdurchschnittliche Umsatzwachstum von Unilever./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 03:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-10-15/13:32

ISIN: NL0000388619