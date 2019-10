Wiesbaden (ots) - Damit sich Fischliebhaber nächstes Frühjahr wieder an ihren Tieren im Gartenteich erfreuen können, müssen sie ihn jetzt winterfest machen. Das beginnt mit dem Fallen der Blätter.



"Laub im Gartenteich sieht unschön aus und gefährdet die Wasserqualität", mahnt Dr. Stefan Karl Hetz, Biologe und Fachreferent beim Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF). Daher sollten Gartenteichbesitzer die Blätter täglich entfernen oder ein engmaschiges Netz über den Teich spannen. Denn die Blätter verbrauchen beim Zersetzen Sauerstoff und setzen Nährstoffe frei, die für ein starkes Algenwachstum sorgen. Zum Entfernen vorhandener Verschmutzungen eignen sich Teichschlammsauger aus dem Fachhandel.



Damit die Fische den Winter gesund überstehen, sollte man sie ab einer Temperatur von rund zehn Grad nicht mehr füttern. "Bei niedrigen Temperaturen besitzen Fische einen geringen Stoffwechsel, nehmen keine Nahrung auf und zehren von ihren Körperreserven", erklärt der Biologe. Füttert man weiter, landen die Futterreste am Grund des Teichs. Dort verbrauchen sie Sauerstoff und setzen Faulgase frei, die die Tiere in einem zugefrorenen Teich vergiften können.



"Wenn Teiche bei Minustemperaturen zufrieren, kann das für die Fische tödlich enden", warnt Dr. Hetz. Am Boden eines tiefen, frostsicheren Teiches - ab etwa 80 Zentimeter Wassertiefe - ist das Wasser zwar in der Regel vier Grad warm. Trotzdem sollten Fischhalter täglich kontrollieren, ob der Teich ganz zugefroren ist, und die Eisdecke vorsichtig abheben. "Bitte nicht mit Axt oder Hammer ins Eis schlagen", rät Dr. Hetz. "Die Druckwellen können die Fische erschrecken und deren lebenswichtige Schwimmblase schädigen."



Damit es erst gar nicht so weit kommt, bietet der Fachhandel Eisfreihalter aus Styropor. Bei stärkerem Frost empfiehlt es sich, einen Luftausströmer, der leichte Wasserbewegungen erzeugt, unter dem Eisfreihalter zu positionieren. Im Fachhandel sind zudem Teichheizer erhältlich. Die Pumpe sollten Teichbesitzer ausschalten oder vollständig entfernen.



