Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit "Overweight" und einem Kursziel von 155 Euro in die Bewertung aufgenommen. In den kommenden fünf Jahren dürfte der Flugzeugbauer mit seinem Portfolio den US-Konkurrenten Boeing überholen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig profitierten die Europäer vom Flugverbot für Boeings Modellreihe 737 Max./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-10-15/13:34

ISIN: NL0000235190