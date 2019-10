Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen und der Anhebung der Unternehmensziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Quartalsresultate des Kochboxenversenders seien besser als gedacht ausgefallen und auch die neuen Jahresziele lägen über den aktuellen Markterwartungen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass das Unternehmen auf das erste profitable Jahr zusteuere, begünstige die Stimmung für die Aktie sehr./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 05:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-10-15/13:37

ISIN: DE000A161408