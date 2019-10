Berlin (ots) - Schauspieler, Sänger, Regisseur, Komponist, Dramatiker und Fashion-Ikone: Billy Porter übernimmt die Moderation des INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall. Billy Porter beeindruckt nicht nur mit seinen unverwechselbaren Red-Carpet-Outfits auf der Met Gala und den Academy Awards. Er ist vor allem aus Ryan Murphy's Erfolgsserien "American Horror Story' und "Pose' bekannt und wurde für letztere bei den diesjährigen Emmy Awards als "Outstanding Drama Actor' ausgezeichnet. Des Weiteren war er in Filmen und Serien zu sehen wie "American Horror Story: Apocalypse", "The Get Down", "The Humbling" und "The Broken Hearts Club".



Seine Karriere startete Billy Porter als Theaterschauspieler am Broadway. Für die Rolle der Lola im Musical "Kinky Boots' bekam er unter anderem den Tony Award verliehen. Seine Mitwirkung am Album zur Broadway-Aufführung brachte ihm zudem einen Grammy Award ein. Er nahm mehrere Alben auf und wirkte in zahlreichen Broadway- und Off-Broadway-Produktionen mit, darunter "Miss Saigon", "Grease", "Angels in America" und "The Merchant of Venice". Als nächstes wird Billy Porter neben Tiffany Haddish, Rose Byrne und Selma Hayak im Spielfilm "Like A Boss" zu sehen sein.



Mit Billy Porter hat ROLLING STONE die perfekte Ergänzung zum neuartigen Konzept des INTERNATIONAL MUSIC AWARD gefunden. Sebastian Zabel, Chefredakteur des ROLLING STONE: "Billy Porter symbolisiert in seinem Facettenreichtum und seiner schillernden Erscheinung das, was den IMA im Kern ausmacht - Lebensfreude und Kreativität sowie Emanzipation von verstaubten Klischees. Mit seiner einnehmenden Art wird er die Liveshow am 22. November zu einer ganz besonderen Veranstaltung für alle Zuschauer werden lassen."



Die neue Event-Marke des Axel Springer Mediahouse Berlin ehrt Künstler, die in ihren Bereichen durch Leidenschaft und Innovationsreichtum auffallen. So bricht der INTERNATIONAL MUSIC AWARD bewusst mit überholten Traditionen und Kategorien des Musikbusiness.



Über IMA



Der INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erste deutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung und Innovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, die Musik lieben - für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen vom Axel Springer Mediahouse Berlin, inhaltlich begleitet von ROLLING STONE.



Über ROLLING STONE



ROLLING STONE ist eines der maßgeblichen Musikmagazine in Deutschland. 1967 in den USA gegründet, erscheint die deutsche Ausgabe seit 25 Jahren. In Print und digital befasst sich die Redaktion mit allen relevanten Themen der Popkultur - auch aus den Bereichen Film/TV, Literatur, Kunst und Gesellschaft.



Pressekontakt:



INTERNATIONAL MUSIC AWARD

Kruger Media GmbH - Brand Communications

Richard Pelzer

Tel.: +49 30 3064548 0

richard.pelzer@kruger-media.de



Axel Springer SE

Christian Senft

Tel.: +49 30 2591 77610

Christian.senft@axelspringer.de



Original-Content von: ROLLING STONE, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70921/4401765