Wie geht der Kampf Maschine gegen Mensch im Gesundheitswesen aus? Ein Blick nach China zeigt: Die Möglichkeiten sind riesig, es fehlen aber die richtigen Daten. Und es herrscht zu viel Angst vor dem gläsernen Patienten.

Mehr als die Hälfte der Menschen ist bereit, neue Technologien zu nutzen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Das ergab eine aktuelle PwC-Studie. Die Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist ohnehin längst im Gange, egal ob Terminvergabe-Apps oder Online-Apotheken, ob Fitness-Tracker oder Schadensmeldung bei der Krankenversicherung. Bislang wird die Branche quasi nur umzingelt. Doch jetzt geht es an die Essenz - zunächst im Bereich der Diagnose.

Eine US-Studie zeigte schon vor Jahren, dass zwölf Million Amerikaner falsch diagnostiziert werden. Jedes Jahr! Hauptursache war nicht etwa die Fehl-Interpretation, sondern es waren fehlende Daten. Ärzte können nur auf Basis dessen entscheiden, was sie wissen. Und sie wissen nicht genug. Daten-Management ist also kein modischer Trend, sondern medizinische Notwendigkeit.

Die neuen Technologien werden insbesondere in China erfolgreich eingesetzt. Das Guangzhou Hospital nutzt KI bereits jetzt für jede noch so kleine Operation. Via WeChat werden nicht nur über digitale Gesichtserkennung Patienten individuell erkannt, ihre CT Scans gesammelt und sonstige Daten erhoben, sondern auch Diagnosen gestellt und Behandlungen vorgeschlagen. Das Instrument kann angeblich 200 Krankheiten mit 90-prozentiger Sicherheit diagnostizieren. Schon 2017 wurde in China ein Roboter namens Xiaoyi präsentiert, der mit Spracherkennungstechnik künstlich trainiert worden war. Schlagzeilen machte, als er die chinesische medizinische Zulassungsprüfung für Humanärzte bestand.

Sogar im Bereich psychischer Gesundheit entdecken Maschinen, was Profis verborgen bleibt: Viele Menschen scheuen sich, einen Psychologen aufzusuchen. Sie verstecken ...

