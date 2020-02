Ich habe das Wahlergebnis im Vereinigten Königreich im Dezember gesehen und beobachtet, wie der Aktienmarkt in den folgenden Tagen zu steigen begann. Ich dachte wirklich, dass die Zeit der billigen Brexit-Aktien dem Ende entgegengehen würde. Aber dann hat Premierminister Boris Johnson seine Bombe platzen lassen und einen Zeitplan für die Handelsgespräche festgelegt. Wenn wir bis Ende Dezember 2020 keinen Vertrag unterzeichnen, könnten wir schließlich in ein Chaos stürzen. In den letzten Tagen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...