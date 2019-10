Alle Prognosen der Analysten bleiben skeptisch. Einer der ersten wagte eine Ertragswende für die Autobauer ab kommenden Jahr vorherzusagen. In drei Wochen ist es soweit: Die neuen Chefs von DAIMLER und BMW werden ihre Strategien vorstellen und erläutern, wie man mit E-Autos Geld verdienen will. Klare Zahlen sind gefordert. Die Uhr tickt. Merkwürdig: Die kurzfristige Markttechnik aller drei plus wichtige Komponentenhersteller zeigen ein fast identisches Chartbild. Wenn das nicht spannend ist.



