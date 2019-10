Save the Date für 22. November 2019 am Landesgericht Linz! Da beginnt der Gerichtsprozess zwischen der Unicredit Bank Austria AG und der 3-Banken-Gruppe (hier zur Vorgeschichte). Ich bin schon äußerst gespannt auf den Ausgang. Begonnen wird mit der Oberbank AG. Vier Tage später am 26. November 2019 folgt die BKS Bank AG (BKS). Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG kommt danach. Wenn du mich fragst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...