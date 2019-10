Die Cannabis-Industrie könnte der Investmentbank Stifel zufolge im nächsten Jahrzehnt auf ein Volumen von 200 Milliarden Dollar anwachsen, ausgehend von 12 Milliarden Marktvolumen im Jahr 2018. Nun hast du eine Möglichkeit, von diesem Megatrend zu profitieren: den Global X Cannabis ETF. Der ETF ging am 19. September an den Start. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Investoren einen einfachen und günstigen Weg zu eröffnen, um in die Cannabis-Branche zu investieren. Der ETF bildet einen Cannabis-Index ...

