Upon request by the issuer, long symbol and long name for instruments issued by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC will change. The change will be valid as of October 16, 2019. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Old Long Name New Long Name Old Long Symbol New Long Symbol -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5WR MINI L THQ AVA MINI L EMBRACER MINI L THQ AVA MINI EMBRACER 565 10 AVA 10 10 AVA 10 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5T2 MINI L THQ AVA MINI L EMBRACER MINI L THQ AVA MINI L EMBRACER 418 01 AVA 01 01 AVA 01 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5YY MINI L THQ AVA MINI L EMBRACER MINI L THQ AVA MINI L EMBRACER 179 12 AVA 12 12 AVA 12 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5Y1 BEAR THQNB X3 BEAR EMBRACER X3 BEAR THQNB X3 BEAR EMBRACER X3 165 AVA 1 AVA 1 AVA 1 AVA 1 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5W5 BULL THQNB X3 BULL EMBRACER X3 BULL THQNB X3 BULL EMBRACER X3 Q39 AVA 1 AVA 1 AVA 1 AVA 1 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5W5 BULL THQNB X2 BULL EMBRACER X2 BULL THQNB X2 BULL EMBRACER X2 P22 AVA 1 AVA 1 AVA 1 AVA 1 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG61M BULL THQNB X3 BULL EMBRACER X3 BULL THQNB X3 BULL EMBRACER X3 T13 AVA 2 AVA 2 AVA 2 AVA 2 -------------------------------------------------------------------------------- GB00BG5Y1 BEAR THQNB X2 BEAR EMBRACER X2 BEAR THQNB X2 BEAR EMBRACER X2 058 AVA 1 AVA 1 AVA 1 AVA 1 -------------------------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 70 50.