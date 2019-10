Liebe Leser von Feingold Research, wir haben es in unserem quasi-Live-Ticker in unserem Exklusivbereich heute noch einmal betont. Es gibt bei Wirecard zwei Fakten: 1) Das Unternehmen hat die Möglichkeit, pro-aktiv jetzt etwas gegen die FT zu unternehmen. Sie ggf. sogar in Grund und Boden zu klagen. Wir haben das mit unserer Expertise der FTD/Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...