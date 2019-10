Deutschland steigt aus, doch andernorts wird massiv in den Ausbau der weitgehend CO2-freien Kernenergie investiert. Damit steigt der Bedarf an Uran. Anleger können von dem erwarteten Boom profitieren.

Atomenergie sei "ein kleiner Teil einer sehr großen, neuen kohlenstofffreien Energielösung", postete Greta Thunberg im vergangenen März - und sorgte damit für Aufsehen. Kurz darauf relativierte die schwedische Klimaaktivistin: Sie habe nur den Weltklimarat zitiert, persönlich sei sie gegen Kernenergie.

Tatsache bleibt trotzdem: Kernenergie leistet einen wichtigen Beitrag zur kohlenstofffreien Stromerzeugung. Ohne sie wäre der weltweite CO2-Ausstoß in den vergangenen 50 Jahren um 55 Milliarden Tonnen höher ausgefallen, sagt die Internationale Energieagentur (IEA). Die Menge entspricht etwa den durch die Energieerzeugung verursachten CO2-Emissionen von zwei Jahren. Doch trotz des raschen Ausbaus erneuerbarer Energien erreichten die energiebezogenen CO2-Emissionen 2018 ein Rekordhoch. Grund: Die weltweite Stromnachfrage wächst schneller als der Ausbau CO2-armer Energien. Deshalb forcieren vor allem große Schwellenländer den Ausbau der Kernenergie - und sorgen so für eine steigende Nachfrage nach Uran, dem wichtigsten Brennstoff für den Betrieb von Atomkraftwerken.

In den Industrieländern sind die Reaktoren im Durchschnitt 35 Jahre alt, viele nähern sich dem Ende ihrer geplanten Lebensdauer. Bis 2025 dürfte geschätzt ein Viertel abgeschaltet werden. Ohne Verlängerung der Laufzeiten und den Bau neuer Reaktoren drohe ein zusätzlicher CO2-Ausstoß von vier Milliarden Tonnen, so die IEA. Zum Nulltarif gibt es auch Atomenergie nicht. Zum einen ist die sichere Endlagerung des Atommülls nicht gelöst. Zum anderen kostet die Verlängerung von einem Gigawatt Leistung um zehn Jahre, je nach Zustand der Anlage, zwischen einer halben und gut einer Milliarde Dollar. Ohne Atomenergie werde die Umstellung auf saubere Energie aber noch teurer, so die IEA.

Die Welt baut, Deutschland legt still

Die Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 hat das Vertrauen in die Sicherheit der Kernenergie in weiten Teilen der Bevölkerung erschüttert, vor allem im dicht besiedelten Europa. Sie war letztlich Auslöser für den panikartigen Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie. Das letzte deutsche Kernkraftwerk soll 2022 abgeschaltet werden. Damit verabschiedet sich eine der führenden Industrienationen von der einzigen kohlenstofffreien, skalierbaren Energiequelle, die rund um die Uhr verfügbar ist. Schon heute werden Wirtschaft und ...

