Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland würde nach Aussage von Bundesbank-Vorständin Sabine Mauderer besonders stark von einer europäischen Kapitalmarktunion profitieren. Mauderer wies bei der Euro Finance Week in Frankfurt darauf hin, dass Deutschland sowohl im Hinblick auf die Finanzierung innovativer Wirtschaftszweige als auch aus Anlagesicht ein hohes Interesse an einem gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt habe.

"Am Niedrigzinsumfeld wird sich vorerst nichts ändern und deshalb müssen wir die Altersvorsorge auf neue Füße stellen", sagte Mauderer in einer Podiumsdiskussion. Die Kapitalmarktunion sei ein Thema von großer gesellschaftlicher Bedeutung, denn es gehe um Vermögensbildung und Altersvorsorge.

Das andere Thema sei das der Kapitalmarktfinanzierung, also, in welche Unternehmen die Sparer investieren sollten. "Das können nur nachhaltige sein", sagte Mauderer. Sie denke dabei an Digitalisierung, es werde auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. "Wenn wir nicht genug in diese Industrie investieren, und das vor allem über Venture Capital oder andere Kapitalmarktinstrumente, dann werden wir einen Wettbewerbsnachteil haben."

Deutschland wäre laut Mauderer auch deshalb ein großer Profiteur einer Kapitalmarktunion, weil diese grenzüberschreitende Anlagen ermöglichen würde und damit eine bessere Risikodiversifizierung.

November 18, 2019

