SPORTTOTAL AG: sporttotal startet Portal für lokale Werbeplatzierung DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Markteinführung SPORTTOTAL AG: sporttotal startet Portal für lokale Werbeplatzierung 15.10.2019 / 14:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News SPORTTOTAL AG: sporttotal startet Portal für lokale Werbeplatzierung - Schon 2020 Profitabilität im deutschen Digital-Geschäft möglich - Einfache Platzierung von digitaler Werbung im Sportumfeld - Attraktive Werbeform für lokale Zielgruppen - Bereits 15 Buchungen nach einer Woche - sporttotal ermöglicht Vereinen neues Erlösmodell Köln, 15. Oktober 2019. sporttotal, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, hat ein neues Portal für lokale Werbeplatzierung gestartet und schafft damit ein völlig neues Werbe-Instrument für Unternehmen - vom Bäcker über das Möbelhaus bis hin zum Versicherungsmakler oder Bauunternehmer. Schon in der ersten Woche haben 15 Unternehmen Werbung über das neue Portal gebucht. Für das nächste Jahr setzt sporttotal auf ein starkes Wachstum im regionalen und lokalen Umfeld - so sollen im Jahr 2020 mindestens 60% der derzeit 660 sporttotal-Vereine bestehende und neue Sponsoren auf der Plattform digital präsentieren können. Mit wenigen Klicks zur attraktiven Werbeplatzierung Mit nur wenigen Klicks können verschiedene Werbemöglichkeiten mit direktem Bezug zum jeweiligen Verein gebucht werden. sporttotal reagiert damit auf die hohe Nachfrage und entwickelt eine attraktive Werbeplattform, von der auch die Vereine profitieren: 50 % der Werbeerlöse gehen direkt an den Club. Für Werbepartner stehen mit dem Vereinssponsoring oder dem Spieltagssponsoring zwei verschiedene Werbeplatzierungen zur Verfügung. Beim Vereinssponsoring erhält das Unternehmen eine Platzierung auf der Vereinsseite. Beim Spieltagssponsoring erscheint das Logo bzw. die Werbebotschaft des Sponsors im "Countdown" vor dem ausgewählten Spiel oder als "Overlay" live während des Spiels. Caroline Päffgen, Director der sporttotal.tv gmbh: "Wir werden in der nächsten Zeit unsere volle Konzentration auf dieses neue Produkt für die lokale und regionale Werbevermarktung lenken, um damit neue Erlösströme zu generieren. Wir freuen uns insbesondere, dass wir diesen Schritt gemeinsam mit unseren Partnervereinen gehen." Bereits 2020 könnte die sporttotal.tv gmbh mit dieser neuen Werbeform vermutlich in der operativen Gewinnzone landen. Über die SPORTTOTAL AG Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 15.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 890389 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 890389 15.10.2019 ISIN DE000A1EMG56 AXC0160 2019-10-15/14:23